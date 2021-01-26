В Минздраве назвали регионы, где лучше организовали вакцинацию от коронавируса, — Татарстана в этом списке нет

В Минздраве России назвали регионы, которые лучше других организовали вакцинацию от коронавируса. Среди них Красноярский и Пермский края, Белгородская, Кировская, Курганская, Оренбургская и Волгоградская области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в этом списке находится и ряд других российских регионов, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минздрава добавил, что за последние десять дней в регионах в два раза возросло количество пунктов вакцинации от COVID-19. На данный момент по стране их насчитывается 2 711.

Напомним, в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 11 384 человека, два укола получили пока только 2 016 татарстанцев.

Татьяна Демина