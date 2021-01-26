ВОЗ планирует включить некоторые вакцины от COVID-19 в экстренный список — среди них есть и российские

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. По некоторым из препаратов организация может принять решение уже в ближайшие недели.

Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся и два российских препарата — «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, вакцина «Спутник V» прошла три этапа утверждения из пяти. По ней «проведено несколько встреч» и «запрошено дальнейшее прояснение». На 28—29 января запланировано обсуждение «сроков предоставления данных». Вакцине «ЭпиВакКорона» предстоит пройти еще четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена ни для одной из российских вакцин.

Под номером один в документе ВОЗ обозначена вакцина Comirnaty, которую разработали компании Pfizer из США и BioNTech из Германии. Она прошла все этапы и получила одобрение со стороны ВОЗ в последний день 2020 года, следует из обновленного графика рассмотрения заявок, опубликованного на сайте ВОЗ.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайший месяц в гражданский оборот поступит третья вакцина от коронавируса.

Татьяна Леухина