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В Минздраве заявили, что в России с начала года на 11% сократилось число пациентов с COVID-19

13:22, 26.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве заявили, что в России с начала года на 11% сократилось число пациентов с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала года в России на 11% сократилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава обратил внимание, что 80% заболевших COVID-19 проходят лечение амбулаторно. В стране на сегодняшний день коечный фонд занят на 70%, пишет ТАСС. Общее количество развернутых для лечения россиян коек составляет 256 тысяч.

Мурашко также добавил, что на этой неделе в регионы России поступит еще 2 млн доз вакцины от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что за последние сутки в России выявили 18 241 зараженного коронавирусом — это минимум с 31 октября. Всего в стране выявили 3 756 931 случай COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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