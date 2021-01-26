Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Согласно последним данным, коронавирусом заразились 100 032 461 человек, из них 2 149 385 умерли. Больше всего выявленных случаев зарегистрировано в США (25 335 606), Индии (10 676 838) и Бразилии (8 871 393).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 3 756 931 случай заражения, умерли 70 482 пациента.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 15 623 жителя республики. Зафиксировано четыре случая смерти за минувшие сутки, за все время от коронавирусной инфекции скончались 247 татарстанца.
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