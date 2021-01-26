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Мишустин: третья российская вакцина от коронавируса поступит в оборот в ближайший месяц

14:18, 26.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин: третья российская вакцина от коронавируса поступит в оборот в ближайший месяц
Фото: pixabay.com

Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, это поспособствует расширению вакцинации, сделает ее более доступной, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова уже получены. На ее производство было выделено более 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Глава Кабмина заявил, что до выработки коллективного иммунитета должно пройти время: «Необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения». В настоящее время людей прививают в основном препаратом «Спутник V».

Фото: pixhere.com

Ранее замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщал, что третья российская вакцина от коронавируса может поступить в Татарстан в феврале-марте.

ОбществоМедицина
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