В Челнах более 3 тысяч человек записались на прививку от коронавируса

В Набережных Челнах около 3,6 тысячи горожан записались на прививку от COVID-19. Привились 700 челнинцев.

На данный момент в городе израсходовали 96,8% вакцины от коронавируса. Поставка новой партии препарат ожидается уже к концу этой — началу следующей недели, пишут «Челнинские известия».

Фото: mos.ru

Вакцинация в Набережных Челнах проводится в поликлиниках №7 и №6.

По данным на 26 января в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 11 384 человека. При этом два укола получили пока только 2 016 жителей республики.



Татьяна Леухина