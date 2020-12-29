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Команда «КАМАЗ-мастер» сдала тесты на коронавирус перед «Дакаром»

12:45, 29.12.2020
Команда «КАМАЗ-мастер» сдала тесты на коронавирус перед «Дакаром»
Фото: instagram.com/kamazmastersport

Команда «КАМАЗ-мастер» в полном составе сдала тесты на коронавирус перед началом выступлений в ралли-гонке «Дакар». Об этом сообщает пресс-служба команды.

По регламенту, все участники «Дакара» по прилете в Саудовскую Аравию должны уйти на двухдневную самоизоляцию. Допуск к машинам и гонке команды получат только после сдачи отрицательных тестов на коронавирус.

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Российские гонщики прилетели в Джитту 27 декабря. Вся команда «КАМАЗ-мастер» сдала ПЦР-тесты во вторник утром. Результаты тестирования будут известны на следующий день.

Ожидается, что «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

Напомним, ранее «КАМАЗ-мастер» второй год подряд стал лучшей командой Татарстана.

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