Команда «КАМАЗ-мастер» сдала тесты на коронавирус перед «Дакаром»
Команда «КАМАЗ-мастер» в полном составе сдала тесты на коронавирус перед началом выступлений в ралли-гонке «Дакар». Об этом сообщает пресс-служба команды.
По регламенту, все участники «Дакара» по прилете в Саудовскую Аравию должны уйти на двухдневную самоизоляцию. Допуск к машинам и гонке команды получат только после сдачи отрицательных тестов на коронавирус.
Российские гонщики прилетели в Джитту 27 декабря. Вся команда «КАМАЗ-мастер» сдала ПЦР-тесты во вторник утром. Результаты тестирования будут известны на следующий день.
Ожидается, что «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.
Напомним, ранее «КАМАЗ-мастер» второй год подряд стал лучшей командой Татарстана.Спорт
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