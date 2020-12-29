Эксперт заявил об уменьшении загрязнения атмосферы в связи с коронавирусом

В связи с коронавирусом уменьшается загрязнение атмосферы. Об этом заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



По его словам, это из-за коронавируса меньше стал работать транспорт, меньше стали сжигать и добывать ископаемого топлива. В связи с этим атмосфера и становится более чистой.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Переведенцев рассказывал, какой будет погода в Казани в новогодние праздники.