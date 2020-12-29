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Эксперт заявил об уменьшении загрязнения атмосферы в связи с коронавирусом

13:47, 29.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт заявил об уменьшении загрязнения атмосферы в связи с коронавирусом
Фото: pixabay.com

В связи с коронавирусом уменьшается загрязнение атмосферы. Об этом заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, это из-за коронавируса меньше стал работать транспорт, меньше стали сжигать и добывать ископаемого топлива. В связи с этим атмосфера и становится более чистой.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Переведенцев рассказывал, какой будет погода в Казани в новогодние праздники.

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