В 2021 году в России могут появиться COVID-паспорта

В России в 2021 году могут появиться COVID-паспорта для лиц, сделавших прививку от коронавируса. Такого мнения придерживаются в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно», — приводит «РИА Новости» слова директора РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, вакцинные паспорта можно будет использовать при путешествиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы», — констатировал Дмитриев.

Напомним, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в январе 2021 года на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.



Татьяна Демина