Московским школьникам продлили каникулы до 17 января 2021 года
Каникулы для учеников 1-11 классов московских школ продлялся до 17 января 2021 года. Длинный отдых будет также в колледжах, учреждениях допобразования и спортшколах, подведомственных правительству столицы.
Дистанционных занятий в это время не будет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Продлить каникулы власти столицы рекомендовали и негосударственным образовательным учреждениям.
Решение о продлении времени отдыха для школьников принято в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом: «По мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста».
В Татарстане новогодние каникулы для школьников не будут продлевать. В управлении Роспотребнадзора по РТ заявили, что «ситуация на сегодня не осложненная».
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