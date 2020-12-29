Московским школьникам продлили каникулы до 17 января 2021 года

Фото: Ринат Назметдинов

Каникулы для учеников 1-11 классов московских школ продлялся до 17 января 2021 года. Длинный отдых будет также в колледжах, учреждениях допобразования и спортшколах, подведомственных правительству столицы.

Дистанционных занятий в это время не будет, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Продлить каникулы власти столицы рекомендовали и негосударственным образовательным учреждениям.

Решение о продлении времени отдыха для школьников принято в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом: «По мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста».

В Татарстане новогодние каникулы для школьников не будут продлевать. В управлении Роспотребнадзора по РТ заявили, что «ситуация на сегодня не осложненная».





Татьяна Демина