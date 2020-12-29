Глава Башкирии сообщил, что сделал прививку от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V» еще во время испытаний. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

Хабиров отметил, что серьезно относится к своей работе и боится заболеть. Поэтому он решился стать добровольцем на испытания новой вакцины. Глава республики добавил, что чувствует себя хорошо.

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

В Башкирию поступило порядка пяти тысяч доз российской вакцины, уточнил Хабиров.

В середине декабря в Стерлитамаке открыли уже вторую в Башкирии инфекционную больницу нового типа. Строительство COVID-госпиталя завершили 1 декабря, его возвели за 50 дней, стоимость проекта оценили в 1,4 млрд рублей. Власти обещают переформатировать больницу в многопрофильную после окончания пандемии коронавируса.



Татьяна Леухина