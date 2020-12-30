Голикова объяснила различия вакцин «Cпутник V» и «ЭпиВакКорона»

Фото: Минздрав РФ

Вице-премьер Тататьяна Голикова объяснила, чем отличаются две российские вакцины от коронавируса «Cпутник V» и «ЭпиВакКорона».

По ее словам, препараты абсолютно разные. Первая — это векторная на основе аденовируса. Вторая — пептидная, в составе которой три части генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.

Фото: Минздрав РФ

Также Голикова добавила, что «Спутник» может быть немного реактогеннее. Однако ни у одной из вакцин нет каких-то серьезных побочных эффектов. С отрицательной стороны они пока себя не проявляли.

Ранее сообщалось, что в Москве частично снимают ограничения для тех, кто привился от коронавируса.



Ольга Плешкова