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В январе на сайте госуслуг появится паспорт привитого от COVID-19

13:32, 29.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В январе на сайте госуслуг появится паспорт привитого от COVID-19
Фото: mos.ru

В январе на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ожидается, что паспорт сделавшего прививку от COVID-19 можно будет получить в личном кабинете на сайте в автоматическом режиме, передает RT.

Фото: Ринат Назметдинов

Мурашко отметил, что в регионы за последние три недели поступило более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Вчера в Минздраве Татарстана рассказали, что в республике прививку от коронавируса сделали 1,1 тыс. человек, 658 из них — медработники.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть
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