В январе на сайте госуслуг появится паспорт привитого от COVID-19
В январе на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Ожидается, что паспорт сделавшего прививку от COVID-19 можно будет получить в личном кабинете на сайте в автоматическом режиме, передает RT.
Мурашко отметил, что в регионы за последние три недели поступило более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Вчера в Минздраве Татарстана рассказали, что в республике прививку от коронавируса сделали 1,1 тыс. человек, 658 из них — медработники.
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