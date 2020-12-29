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Салават рассказал, как переболел коронавирусом

15:12, 29.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Салават рассказал, как переболел коронавирусом

Певец Салават Фатхутдинов вновь подтвердил, что переболел коронавирусом. Он рассказал, что лежал в одной палате с женой.

В интервью Алсу Саетовой для издания «Площадь Свободы» звезда татарской эстрады подчеркнул, вирус действительно существует и его необходимо бояться. Заразиться COVID-19 «не очень приятно», сказал Салават.

«У меня [болезнь] была в легкой форме, а вот жена очень тяжело перенесла», — пояснил певец.

В конце октября сообщалось о болезни артиста. Он объявил об этом на своей официальной странице в Instagram. В телеграм-канале «Татарский феномен» писали, что певец с женой лечатся от коронавируса в РКБ.

ОбществоКультураМедицина Татарстан
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