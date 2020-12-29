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В Москве частично снимают ограничения для тех, кто привился от коронавируса

18:22, 29.12.2020
В Москве частично снимают ограничения для тех, кто привился от коронавируса
Фото: mos.ru

Власти Москвы начинают снимать ограничения для привившихся от COVID-19. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

После вакцинации от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Их социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины, написал он в своем блоге.

Сегодня глава Минздрава РФ заявил, что в январе на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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