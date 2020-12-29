ВОЗ озвучила главную «цель» коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Цель» коронавируса SARS-CoV-2 — стать эндемиком, как и другие четыре коронавируса человека. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор Дэвид Хейманн.

SARS-CoV-2 продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, в особенности в местах с более интенсивным распространением, считает специалист. При этом он подчеркнул, что у человечества есть все инструменты для спасения жизней. С помощью них и хорошего здоровья населения люди смогут научиться жить с новой коронавирусной инфекцией, пишет Guardian.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще в октябре профессор всемирного здравоохранения и здоровья мигрантов из Университета Южной Дании Мортен Содеманн предположил, что COVID-19 может стать эндемичным. «Реальное время» публиковало перевод статьи ученого, в которой он рассуждал о проблемах распространения вируса и возможных путях решения.

Татьяна Леухина