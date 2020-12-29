Главное о коронавирусе на 29 декабря: тесты при госпитализации не нужны, рекордная смертность в ноябре

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор: число заболевших растет, ситуация стабильная

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 100 новых случаев коронавируса. Всего на 29 декабря в Татарстане зарегистрировано 13 095 случаев COVID-19. За время пандемии умерли 185 человек.



В Татарстане от коронавируса вакцинировали 1 100 человек, из них 658 — медицинские работники.



Массового тестирования на антитела в Татарстане не будет, заявил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он напомнил, что наличие иммуноглобулинов IgM не говорит о заражении пациента, и единственным достоверным источником информации по поводу текущего статуса заболевания до сих пор остается ПЦР-тест.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане отменили необходимость делать тест на COVID-19 при плановой госпитализации.

Рекордная смертность в ноябре

За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, выздоровели 24 874 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 105 037 человек, а выздоровевших — до 2 496 183 человек.



Зафиксировано 562 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 55 827 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 89,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 292 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 105 человек.



Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от коронавируса.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 2021 года включительно. Изначально мера действовала с 22 декабря на неделю.



Испытания российского препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител стартуют осенью 2021 года.



Фото: Ринат Назметдинов

Росстат зафиксировал рекордную смертность от COVID-19 в ноябре. Вирус стал главной причиной смерти 19 626 человек в России, еще в 3 984 случаях он предполагается как основная причина смерти.

Вирус стал главной причиной смерти 19 626 человек в России, еще в 3 984 случаях он предполагается как основная причина смерти. В Санкт-Петербурге в реанимацию с коронавирусной пневмонией госпитализирована актриса Алиса Фрейндлих. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Добровольцы, получившие плацебо при испытании вакцины, также смогут привиться от коронавируса.

На границе с Финляндией и России выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса.

Из-за коронавируса в Воронеже сократят число купелей в праздник Крещения. На местах для купаний усилят меры безопасности.

Фото: novostivoronezha.ru

Пятикратная доза вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразились 81 278 435 человек, 1 774 395 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (19 301 669). На второй строчке — Индия (10 224 303), на третьей — Бразилия (7 504 833). Россия на четвертом месте (3 047 335, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (3 047 335).



Больше всего смертей зафиксировано в США (334 836). За ними следуют Бразилия (191 570), Индия (148 153), Мексика (122 855) и Италия (72 370).



В Германии восемь пожилых людей в доме престарелых по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Четверых из них с симптомами гриппа в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом может резко ухудшиться из-за роста заболеваемости после новогодних праздников.



Фото: belta.by

Пандемия коронавируса стала самой большой нагрузкой на человеческую психику со времен Второй мировой войны, считает президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс. По мнению эксперта, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии.



Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что мутации коронавируса «особенно не сказываются, однако необходимо продолжать изучать эти варианты». Сами мутации продолжатся, так как это естественный процесс.



Депутат Украинской Рады Вадим Рабинович раскритиковал отказ властей от российской вакцины от коронавируса. Он назвал это «спланированным уничтожением украинского народа».

Турция ввела обязательное предоставление отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну. Нововведение действует с 30 декабря.

Фото: aa.com.tr

В Белоруссии начинается вакцинация препаратом «Спутник V». Сегодня первая партия вакцины прибыла в страну.

Ольга Плешкова