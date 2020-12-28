В России следующей осенью начнут испытывать препарат от COVID-19 на основе антител

Фото: Ринат Назметдинов

В России испытания препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител стартуют осенью 2021 года. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он выразил надежду на то, что следующей осенью начнется первая-вторая фаза испытаний.

— Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь, — передает «РИА Новости» слова Гинцбурга.

Фото: Ринат Назметдинов

Этот препарат будет применяться как капельница. Ожидается, что эффект от него наступит через 7—10 дней. По словам специалиста, если все прогнозы сбудутся, то для лечения одного пациента будет достаточно одной, максимум двух капельниц.



Человек получает этот препарат до того, как у него вырабатываются собственные антитела — это 7—10 дней. «А за счет этих антител он продержался бы до выработки собственных, вот в чем смысл», — объяснил идею Гинцбург.

Кроме того, в России планируют создать аналог препарата от коронавируса, которым лечился президент США Дональд Трамп.



Татьяна Леухина