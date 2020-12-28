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В Татарстане привили от коронавируса более тысячи человек, поступила еще одна партия вакцины

13:02, 28.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане привили от коронавируса более тысячи человек, поступила еще одна партия вакцины
Фото: mos.ru

На данный момент в Татарстане от коронавируса вакцинировали 1 100 человек, из них 658 — медицинские работники. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков

Также, по его словам, в прошедшие выходные в Татарстан поступило еще 3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Это позволяет расширить когорту людей, которым необходимо проходить вакцинацию.

Напомним, в Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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