Коронавирус назвали самым большим ударом по психике человека со времен Второй мировой войны

Фото: Илья Репин

Пандемия коронавируса стала самой большой нагрузкой на человеческую психику со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришел президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.

По мнению эксперта, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии: «Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей».

Фото: Ринат Назметдинов

Среди факторов, влияющих на человеческую психику Джеймс назвал заболевание человеком коронавирусом и смерть от COVID-19 его родных и близких, сообщает «РИА Новости». Сюда же отнесены социальные и экономические последствия пандемии.

Как сохранить душевное здоровье во время пандемии коронавируса читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина