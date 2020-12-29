Коронавирус назвали самым большим ударом по психике человека со времен Второй мировой войны
Пандемия коронавируса стала самой большой нагрузкой на человеческую психику со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришел президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.
По мнению эксперта, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии: «Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей».
Среди факторов, влияющих на человеческую психику Джеймс назвал заболевание человеком коронавирусом и смерть от COVID-19 его родных и близких, сообщает «РИА Новости». Сюда же отнесены социальные и экономические последствия пандемии.
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