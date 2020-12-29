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Коронавирус назвали самым большим ударом по психике человека со времен Второй мировой войны

02:29, 29.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Коронавирус назвали самым большим ударом по психике человека со времен Второй мировой войны
Фото: Илья Репин

Пандемия коронавируса стала самой большой нагрузкой на человеческую психику со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришел президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.

По мнению эксперта, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии: «Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей».

Фото: Ринат Назметдинов

Среди факторов, влияющих на человеческую психику Джеймс назвал заболевание человеком коронавирусом и смерть от COVID-19 его родных и близких, сообщает «РИА Новости». Сюда же отнесены социальные и экономические последствия пандемии.

Как сохранить душевное здоровье во время пандемии коронавируса читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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