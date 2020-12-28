Минздрав Татарстана: необходимость делать тест на COVID-19 при плановой госпитализации отпадает

При плановой госпитализации пациентов в стационар отпадает необходимость предоставления ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, озвучивая изменения в приказе Минздрава РФ №198м.

Также разрешается использовать вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет, перед вакцинацией будет проводиться собеседование с медработником.

«В данный момент Министерство здравоохранения своим нормативным правовым актом, уже региональным, эти поправки выпускает. Я прошу еще раз правильно то, что я говорю, расценить и не воспринимать, что с этого дня вот те, кто прямо сейчас сидят в приемном покое, сейчас все эти справки с ПЦР-мазками куда-то спрятали и мы начинаем работать по-новому. Это вопрос, безусловно, с сегодняшнего дня в работу пущен, но, как обычно, у нас будет определенный срок, один-два дня, для того, чтобы приспособиться к новым изменениям», — отметил замминистра.