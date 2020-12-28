Американский инфекционист спрогнозировал «постпраздничный всплеск» коронавируса

Ситуация с коронавирусом может резко ухудшиться из-за роста заболеваемости после новогодних праздников. Такой прогноз дал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — приводит «РИА Новости» слова Фаучи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению специалиста, худшие месяцы пандемии коронавируса «еще впереди».

Напомним, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание пандемии COVID-19 в 2021 году.



Татьяна Демина