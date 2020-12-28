В ВОЗ предупредили о новых мутациях коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новые мутации коронавируса продолжат появляться, так как это естественный процесс.

«На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи», — приводит «РИА Новости» слова Керкхове.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она также отметила, что специалисты ВОЗ будут следить за появлением новых мутаций коронавируса и изучать их.

Напомним, что в мире активно распространяется мутировавший штамм коронавируса, который выявили в Великобритании. В Роспотребнадзоре заверили, что российские вакцины от COVID-19 эффективны против его мутаций.



Татьяна Демина