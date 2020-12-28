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Российские власти продлили приостановку авиасообщения с Великобританией

18:59, 28.12.2020
Российские власти продлили приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 2021 года включительно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Изначально ограничение на полеты ввели на неделю. Такая мера действовала с 22 декабря. Пассажиры из Соединенного Королевства и Северной Ирландии должны соблюдать двухнедельный карантин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами из-за распространения нового штамма коронавируса.

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