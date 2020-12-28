В Татарстане не планируют проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в республике не будут проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу: «Всем подряд (тесты на) антитела не делаются».
Он напомнил, что наличие иммуноглобулинов IgM не говорит о заражении пациента и единственным достоверным источником информации по поводу текущего статуса заболевания до сих пор остается ПЦР-тест.
Ранее первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что даже лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, теряют напряженность иммунитета. По его словам, эти лица подлежат вакцинации.ОбществоМедицина Татарстан
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