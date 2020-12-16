Главное о коронавирусе на 16 декабря: вторая партия вакцины в Татарстане, штрафы за посты в соцсетях в Москве
Новый флешмоб от врачей
За последние сутки в Татарстане подтвердился 91 новый случай коронавируса. Всего на 16 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 984 случая COVID-19. Умерли за весь период 166 человек.
- В Набережных Челнах медики поддержали российский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами. Они сфотографировались с листами, на которых размещен хештег. К акции присоединились врачи их разных регионов России.
- В Татарстан прибыла вторая партия вакцины против COVID-19 «Спутник V». Республика получила 1,9 тыс. доз препарата, их начнут развозить по медицинским учреждениям 16 декабря. Всего в Татарстан ожидается прибытие 3,7 тыс. доз.
- Во вторник в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Погибли мужчина 1963 года рождения и женщина 1948 года рождения.
- Татарстан получит более 81 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому.
- В Татарстане показатель заболеваемости коронавирусом составляет 2,5 на 100 тыс. жителей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Этот же показатель сегодня озвучил республиканский Ропотребнадзор.
- На сегодня в Татарстан поступило 2 900 доз вакцины от коронавируса. Определены 56 баз для вакцинации по всей республике.
- Темп прироста заражения коронавирусом в Татарстане сохраняется на уровне 0,8%.
- Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что больными коронавирусом в республике занято 3,8 тысяч коек. Всего в Татарстане насчитывается 4700 коек.
Максимальная смертность за 10 лет
За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 490 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 734 454 человек, а выздоровевших — до 2 176 100 человек.
Зафиксировано 596 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 48 564 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 83,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 427 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579,1 тыс. человек.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что причина низких показателей смертности от коронавируса в России заключается в том, что система здравоохранения в полной мере справляется со своими функциями.
- Правительство России продлевает бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. На эти цели из федерального бюджета регионам выделят около 2,8 млрд рублей.
- Во всех регионах России приступили к вакцинации граждан от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По всей стране работают 1 229 медорганизаций, где граждане могут сделать прививку от COVID-19.
- Москвичей будут штрафовать за нарушение ограничений, связанных с распространением коронавируса, на оснований публикаций в соцсетях. По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, любая информация из соцсетей может быть началом для административного расследования.
- В России зафиксировали максимальный за десять лет уровень смертности. Виной стала новая коронавирусная инфекция. К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь), однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году).
- Лаборатория «Инвитро» выявила антитела к COVID-19 у более чем половины клиентов в Сибири и на Урале. Так, в Новосибирске число положительных тестов достигает 62 процентов. В Красноярске, Челябинске и Магнитогорске антитела найдены у 57-58 процентов сдавших анализы пациентов.
- Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов.
- «Аэрофлот» выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете.
- Власти Самарской области приняли решение о запрете новогодних корпоративов. Об этом сказано в постановлении главы региона Дмитрия Азарова.
Ограничения в Германии и Лондоне
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 73 476 721 человек, 1 635 464 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 717 014). На второй строчке — Индия (9 932 547), на третьей — Бразилия (6 970 034). Россия на четвертом месте (2 682 866, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 447 406).
Больше всего смертей зафиксировано в США (303 797). За ними следуют Бразилия (182 799), Индия (144 096), Мексика (115 099) и Италия (65 857).
- Ученые из Тель-Авивского университета пришли к выводу о том, что COVID-19 не приводит к полной потере слуха. Результаты исследований показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару не планирует принимать участие в вакцинации против коронавируса. По словам Болсонару, ставить или нет прививку COVID-19 является личным делом каждого человека и никого нельзя принуждать к вакцинации.
- ВОЗ объявила, что число заражений коронавирусом на прошлой неделе с 7 по 13 декабря является новым рекордом — за прошедшие семь дней в мире выявили еще 4,3 млн заразившихся.
- В Германии вступают в силу новые карантинные меры, направленные на снижение темпов распространения коронавируса. Они будут действовать до 10 января, но власти не исключают, что ограничения продлят, если не произойдет улучшения эпидемической ситуации в стране.
- С 16 декабря в столице Великобритании действует третий, максимальный уровень ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Под новые ограничительные меры попали предприятия общественного питания: бары, кафе, и рестораны. Под запрет попали также публичные и массовые мероприятия.
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