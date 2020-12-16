Главное о коронавирусе на 16 декабря: вторая партия вакцины в Татарстане, штрафы за посты в соцсетях в Москве

Новый флешмоб от врачей

За последние сутки в Татарстане подтвердился 91 новый случай коронавируса. Всего на 16 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 984 случая COVID-19. Умерли за весь период 166 человек.

В Набережных Челнах медики поддержали российский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами. Они сфотографировались с листами, на которых размещен хештег. К акции присоединились врачи их разных регионов России.

В Татарстан прибыла вторая партия вакцины против COVID-19 «Спутник V». Республика получила 1,9 тыс. доз препарата, их начнут развозить по медицинским учреждениям 16 декабря. Всего в Татарстан ожидается прибытие 3,7 тыс. доз.

Во вторник в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Погибли мужчина 1963 года рождения и женщина 1948 года рождения.

Фото Максима Платонова

Татарстан получит более 81 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому.

В Татарстане показатель заболеваемости коронавирусом составляет 2,5 на 100 тыс. жителей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Этот же показатель сегодня озвучил республиканский Ропотребнадзор.

На сегодня в Татарстан поступило 2 900 доз вакцины от коронавируса. Определены 56 баз для вакцинации по всей республике.

Темп прироста заражения коронавирусом в Татарстане сохраняется на уровне 0,8%.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что больными коронавирусом в республике занято 3,8 тысяч коек. Всего в Татарстане насчитывается 4700 коек.

Фото Максима Платонова

Максимальная смертность за 10 лет

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 490 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 734 454 человек, а выздоровевших — до 2 176 100 человек.



Зафиксировано 596 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 48 564 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 83,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 427 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579,1 тыс. человек.



Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что причина низких показателей смертности от коронавируса в России заключается в том, что система здравоохранения в полной мере справляется со своими функциями.

Правительство России продлевает бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. На эти цели из федерального бюджета регионам выделят около 2,8 млрд рублей.

Фото minzdrav.gov.ru

Во всех регионах России приступили к вакцинации граждан от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По всей стране работают 1 229 медорганизаций, где граждане могут сделать прививку от COVID-19.

Москвичей будут штрафовать за нарушение ограничений, связанных с распространением коронавируса, на оснований публикаций в соцсетях. По словам начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, любая информация из соцсетей может быть началом для административного расследования.

В России зафиксировали максимальный за десять лет уровень смертности. Виной стала новая коронавирусная инфекция. К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь), однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году).

Фото Максима Платонова

Лаборатория «Инвитро» выявила антитела к COVID-19 у более чем половины клиентов в Сибири и на Урале. Так, в Новосибирске число положительных тестов достигает 62 процентов. В Красноярске, Челябинске и Магнитогорске антитела найдены у 57-58 процентов сдавших анализы пациентов.

Калининградские власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов.

«Аэрофлот» выделит на борту своих самолетов специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Речь идет о пассажирах, которые откажутся использовать маску уже после закрытия дверей в самолете.

Власти Самарской области приняли решение о запрете новогодних корпоративов. Об этом сказано в постановлении главы региона Дмитрия Азарова.

Фото Максима Платонова

Ограничения в Германии и Лондоне

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 73 476 721 человек, 1 635 464 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 717 014). На второй строчке — Индия (9 932 547), на третьей — Бразилия (6 970 034). Россия на четвертом месте (2 682 866, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 447 406).



Больше всего смертей зафиксировано в США (303 797). За ними следуют Бразилия (182 799), Индия (144 096), Мексика (115 099) и Италия (65 857).



Ученые из Тель-Авивского университета пришли к выводу о том, что COVID-19 не приводит к полной потере слуха. Результаты исследований показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.

Фото kremlin.ru

Президент Бразилии Жаир Болсонару не планирует принимать участие в вакцинации против коронавируса. По словам Болсонару, ставить или нет прививку COVID-19 является личным делом каждого человека и никого нельзя принуждать к вакцинации.

ВОЗ объявила, что число заражений коронавирусом на прошлой неделе с 7 по 13 декабря является новым рекордом — за прошедшие семь дней в мире выявили еще 4,3 млн заразившихся.

В Германии вступают в силу новые карантинные меры, направленные на снижение темпов распространения коронавируса. Они будут действовать до 10 января, но власти не исключают, что ограничения продлят, если не произойдет улучшения эпидемической ситуации в стране.

С 16 декабря в столице Великобритании действует третий, максимальный уровень ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Под новые ограничительные меры попали предприятия общественного питания: бары, кафе, и рестораны. Под запрет попали также публичные и массовые мероприятия.

Маргарита Головатенко