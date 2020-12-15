Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств для лечения от коронавируса на дому

Правительство России продлевает бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. Соответствующее решение уже принято.

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», — цитирует ТАСС премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Как сообщил глава российского правительства, на эти цели из федерального бюджета регионам выделят около 2,8 млрд рублей.

Ранее Кабмин РФ выделил регионам России более 5 млрд рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. По данным на 14 декабря, около 11 тысяч жителей Татарстана получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом.



Татьяна Демина