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Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств для лечения от коронавируса на дому

15:20, 15.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Правительство РФ продлило выдачу бесплатных лекарств для лечения от коронавируса на дому
Фото: pixabay.com

Правительство России продлевает бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. Соответствующее решение уже принято.

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», — цитирует ТАСС премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Как сообщил глава российского правительства, на эти цели из федерального бюджета регионам выделят около 2,8 млрд рублей.

Ранее Кабмин РФ выделил регионам России более 5 млрд рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. По данным на 14 декабря, около 11 тысяч жителей Татарстана получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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