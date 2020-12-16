Израильские ученые развеяли популярный миф о коронавирусе
Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха. К такому выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета.
Во время первой волны коронавируса в Израиле специалисты изучили данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на коронавирус. В опыте также приняла участие контрольная группа здоровых людей.
Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха. Спустя время исследователи повторили эксперимент и увеличили количество испытуемых. Результат оказался тем же, пишет EurekAlert.
«COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф», — прокомментировал выводы один из экспертов.
Ранее в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, которая распространяется быстрее существующей. Новым штаммом заражены уже более тысячи человек в 60 районах преимущественно на юге Англии.
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