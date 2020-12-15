В ВОЗ назвали причину низкой смертности от коронавируса в России

Причина низких показателей смертности от коронавируса в России заключается в том, что система здравоохранения в полной мере справляется со своими функциями. Такую точку зрения выразила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов смогла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации», — цитирует ТАСС слова Вуйнович в эфире радио «Комсомольская правда».

Она также отметила, что низкое число летальных исходов при нахождении России на четвертом месте в мировом рейтинге по числу заболевших коронавирусом является своеобразным феноменом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что, по данным оперштаба на утро 15 декабря, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 47 813 человек.

Татьяна Демина