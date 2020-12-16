В Челнах медики поддержали российский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами
В Набережных Челнах медики поддержали российский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами. Они сфотографировались с листами, на которых размещен хэштег.
На фото медики в защитных костюмах держат листы с надписью. Таким образом они призывают горожан соблюдать меры защиты и провести новогодние праздники дома, сообщает «Челны 24».
К акции присоединились врачи их разных регионов России. Фотографии публикуют в Instagram с хештегом флешмоба.
Ранее врачи Башкирии поддержали флешмоб «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!».
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