В Челнах медики поддержали российский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами

Фото: пресс-служба Горбольницы №5

В Набережных Челнах медики поддержали российский флешмоб #НеВстречайтеНовыйгодсНами. Они сфотографировались с листами, на которых размещен хэштег.

На фото медики в защитных костюмах держат листы с надписью. Таким образом они призывают горожан соблюдать меры защиты и провести новогодние праздники дома, сообщает «Челны 24».

К акции присоединились врачи их разных регионов России. Фотографии публикуют в Instagram с хештегом флешмоба.

Ранее врачи Башкирии поддержали флешмоб «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!».



Ольга Плешкова