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Татарстан получит более 81 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

16:10, 15.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан получит более 81 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19
Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Татарстан получит более 81 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего регионам России из федерального бюджета на закупку лекарств для амбулаторного лечения граждан от COVID-19 выделено более 2,7 млрд рублей.

Контроль за правильным распределением средств поручен Минздраву РФ до 1 апреля 2021 года. Бесплатными препаратами от коронавируса планируется обеспечить почти 354 тыс. пациентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О продлении бесплатного обеспечения лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому, стало известно сегодня. Напомним, что, по данным на 14 декабря, около 11 тысяч жителей Татарстана получили бесплатные лекарства от коронавируса на дом.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаЭкономикаБюджет Татарстан
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