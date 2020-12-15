В Москве нарушителей антиковидных ограничений будут выслеживать по соцсетям

Москвичей будут штрафовать за нарушение ограничений, связанных с распространением коронавируса, на оснований публикаций в соцсетях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

«Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — может быть началом для административного расследования», — заявил Данчиков.

«Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляются по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — уточнил начальник главного контрольного управления Москвы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве также обратили внимание, что большая часть столичных заведений общепита соблюдают предписания Роспотребнадзора. На нарушениях были пойманы лишь порядка 10% кафе и ресторанов Москвы.

Напомним, что в середине октября власти столицы ввели систему пропуска в ночные заведения города по QR-кодам и СМС.

Татьяна Демина