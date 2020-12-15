Вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Татарстан
В Татарстан сегодня прибыла вторая партия вакцины против COVID-19 «Спутник V». Республика получила 1,9 тыс. доз препарата, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.
Их начнут развозить по медицинским учреждениям уже завтра. Всего в Татарстан ожидается прибытие 3,7 тыс. доз. Партии привезут в республику до конца года.
Первая партия вакцины прибыла в Татарстан 11 декабря. Тогда республика получила 1 тыс. доз «Спутника V».
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