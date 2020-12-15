Роспотребнадзор: в Татарстане показатель заболеваемости коронавирусом равен 2,5 на 100 тысяч жителей

В Татарстане показатель заболеваемости коронавирусом составляет 2,5 на 100 тыс. жителей. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Разброс по регионам — от 2,5 в республике Татарстан до 70,14 на 100 тысяч населения в городе Санкт-Петербурге — демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах Российской Федерации», — цитирует «РИА Новости» Попову.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что более трети новых выявленных случаев COVID-19 (примерно 38%) зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Поповой, в целом в России стабилизируется ежесуточный уровень регистрации новых случаев заражения коронавирусом. В частности, на прошлой неделе в 62 регионах РФ коэффициент распространения COVID-19 был равен единице или меньше ее.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане подтвердилось 96 новых случаев коронавируса, все контактные. С начала пандемии в республике COVID-19 заболели 11 693 человека.



Татьяна Демина