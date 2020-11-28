Главное о коронавирусе на 28 ноября: поиски Деда Мороза с антителами, прогноз Минздрава по концу эпидемии

Фото: Максим Платонов

Деды Морозы с антителами и справками

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 85 новых случаев коронавируса. Всего на 28 ноября в Татарстане зарегистрировано 10 168 случаев COVID-19. Выздоровели за сутки, по данным федерального оперштаба, 92 человека.



В Татарстане заработал короткий номер горячей линии по COVID-19. Обычно жители республики спрашивают о результатах тестов на коронавирус, интересуются, где их можно сдать, а также спрашивают, что делать после контакта с заболевшим.

В Челнах от коронавируса вылечили пенсионерку с поражением легких на 96%. Женщина была госпитализирована в «ковидное» отделение больницы №5 в крайне тяжелом состоянии. Она провела 2 недели в реанимации с подключением к НИВЛ .



Фото: vk.com

В Татарстане официально зарегистрировали еще два смертельных случая COVID-19. Теперь в республике числится 134 погибших от пандемии коронавируса.



В Казани на утренники в детсад начали искать Деда Мороза и Снегурочку со справкой об отсутствии коронавируса и даже положительным анализом на антитела. Артисты из Казани, предлагающие услуги новогодних персонажей, также указывают, что сшили маски в цвет костюмов, сдали тест и запаслись антисептиками



Производство вакцины запущено

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 296 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 242 633 человек, а выздоровевших — до 1 739 470 человек. Зафиксировано 510 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 39 068 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 74,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 543 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492,8 тыс. человек.



Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл цех по производству вакцин от COVID-19 в Братске.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе—феврале 2021 года. Группы риска вакцинируют уже в декабре. Сейчас идет масштабирование производства.

В декабре и январе операторы связи не будут брать с пользователей деньги за звонки в больницы и госпитали, работающие с коронавирусом.



Фото: augustnews.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил завершение эпидемии COVID-19 в России в 2021 году.



Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показали эффективность на уровне 95%. Сейчас Москва ждет от белорусской стороны регистрации вакцины в в соответствии с нормативами министерства здравоохранения и правительства Белоруссии. После этого можно будет обсудить направление в республику значительной партии для вакцинации.



Отказаться от масочного режима в России смогут лишь после того, как коронавирус превратится в сезонное заболевание, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.



В Рособрнадзоре предложили принимать только три предмета в рамках ОГЭ. Это послабление должно заменить перенос экзаменов из-за коронавируса. Предполагается, что два экзамена будут обязательными и один по выбору.

Фото: Максим Платонов

В регионах РФ начнет действовать единый номер по вопросам коронавируса. Чтобы проконсультироваться по теме COVID-19, необходимо набрать «122».

Иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам дыхательную гимнастику, которая адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой.

Восстание убитых норок из могил

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 61 647 963 человека, 1 442 671 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 090 757). На второй строчке — Индия (9 351 109), на третьей — Бразилия (6 238 350). На четвертом месте Франция (2 248 209), на пятом — Россия (2 196 691, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (264 858). За ними следуют Бразилия (171 974), Индия (136 200), Мексика (104 242) и Великобритания (57 648).



Канцлер Германии Ангела Меркель призвала закрыть горнолыжные курорты ЕС.

На Украине власти рассматривают возможность ужесточить карантин на новогодние праздники.

Фото: tonkosti.ru

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения в здравоохранении. 28 ноября в стране прекращена работа ночных клубов, дискотек и караоке-баров. С 30 ноября заведениям общепита будет запрещено работать с 10 вечера до 7 утра.

Эпидемиолог из Германии Александр Кекуле возложил большую долю ответственности за распространение пандемии SARS-CoV-2 на Италию. Он утверждает, что сейчас по миру распространяется штамм, мутировавший в Италии.



Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника коронавируса следует начинать с Уханя. На данный момент организация уже сформировала международную группу экспертов, которая должна отправиться в Китай на место первого официально зарегистрированного случая заражения коронавирусом.



Тушки убитых из-за коронавируса норок в Дании начали подниматься из могил. Забитых животных закопали на глубину около одного метра, однако они поднялись из-под земли, разбухая из-за образования трупных газов.

Фото: ЕРА / vesti.ru

Научные сотрудники Индийского технологического института Бомбея выяснили, что частицы коронавируса образуют микроскопическую пленку на поверхностях, за счет которой они и выживают.

Ольга Плешкова