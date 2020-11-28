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ВОЗ: поиски источника COVID-19 необходимо начинать с Уханя

03:33, 28.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: поиски источника COVID-19 необходимо начинать с Уханя
Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника коронавируса следует начинать с Уханя.

«Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение [о заражении]», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент организация уже сформировала международную группу экспертов, которая должна отправиться в Китай на место первого официального зарегистрированного случая заражения коронавирусом.

Ранее в ВОЗ допустили, что первичных случаев заболевания коронавирусом до регистрации первого официального заражения было несколько. В организации уверены, что первому зарегистрированному случаю коронавируса в Китае предшествовали другие заражения.

Татьяна Демина
Общество
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