ВОЗ: поиски источника COVID-19 необходимо начинать с Уханя

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника коронавируса следует начинать с Уханя.

«Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение [о заражении]», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент организация уже сформировала международную группу экспертов, которая должна отправиться в Китай на место первого официального зарегистрированного случая заражения коронавирусом.

Ранее в ВОЗ допустили, что первичных случаев заболевания коронавирусом до регистрации первого официального заражения было несколько. В организации уверены, что первому зарегистрированному случаю коронавируса в Китае предшествовали другие заражения.



Татьяна Демина