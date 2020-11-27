Немецкий эпидемиолог возложил ответственность за пандемию COVID-19 на Италию

Фото: Максим Платонов (архив)

Эпидемиолог из Германии Александр Кекуле возложил большую долю ответственности за распространение пандемии SARS-CoV-2 на Италию. Он утверждает, что сейчас по миру распространяется штамм, мутировавший в Италии.

Врач убежден, причиной распространения вируса стало невнимание со стороны властей страны: «Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии» (цитата по «РИА Новости»).

Фото: Максим Платонов (архив)

Кекуле считает, что несколько недель вирус распространялся в Италии и за это время смог лучше приспособиться к людям. По его мнению, именно это и позволило COVID-19 так легко и быстро распространиться по миру.



Ранее в ВОЗ выдвинули два сценария, по которым коронавирус мог передаться от летучей мыши к человеку.

Напомним, что на сегодняшнее утро в мире насчитывалось уже 60 974 576 случаев заражения ковидом.

