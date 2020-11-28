Испытания вакцины «Спутник V» в Белоруссии показали эффективность на уровне 95%

Фото: Минздрав РФ

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии получили эффективность на уровне 95%. Об этом рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24».

В испытаниях приняли участие 100 граждан Белоруссии. Результат показал высокую эффективность вакцины.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

По словам посла, сейчас Москва ждет от белорусской стороны регистрации вакцины в в соответствии с нормативами министерства здравоохранения и правительства Белоруссии. После этого можно будет обсудить направление в республику значительной партии для вакцинации.

Ранее в ВОЗ сообщили о заинтересованности в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».



Ольга Плешкова