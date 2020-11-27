В Татарстане официально зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане официально зарегистрировали еще два смертельных случая COVID-19. Теперь в республике числится 134 погибших от пандемии коронавируса.

По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, подтверждены причины смерти мужчины 1975 года рождения и мужчины 1955 года рождения. Первый попал в больницу с пневмонией, второй — с коронавирусной инфекцией. Состояние обоих ухудшали сопутствующие заболевания.

Фото: Максим Платонов (архив)

Причины смерти установили патологоанатомы.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердилось 83 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в республике подтвердились диагнозы 10 083 пациентов.



Евгений Калашников