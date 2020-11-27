В Татарстане официально зарегистрированы еще две смерти от коронавируса
В Татарстане официально зарегистрировали еще два смертельных случая COVID-19. Теперь в республике числится 134 погибших от пандемии коронавируса.
По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, подтверждены причины смерти мужчины 1975 года рождения и мужчины 1955 года рождения. Первый попал в больницу с пневмонией, второй — с коронавирусной инфекцией. Состояние обоих ухудшали сопутствующие заболевания.
Причины смерти установили патологоанатомы.
Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердилось 83 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в республике подтвердились диагнозы 10 083 пациентов.
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