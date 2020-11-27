В Челнах от коронавируса вылечили пенсионерку с поражением легких на 96%

В Набережных Челнах от коронавируса вылечили 70-летнюю женщину. Легкие пациентки были поражены на 96%, имелись хронические заболевания.

Как сообщают «Челнинские известия», женщина была госпитализирована в «ковидное» отделение больницы №5 в крайне тяжелом состоянии. Она провела в реанимации с подключением к НИВЛ 2 недели.

«Пациентка провела в госпитале почти 3 недели, две из которых — на неинвазивной вентиляции легких, после чего постепенно задышала самостоятельно», — рассказала врач вылечившейся пациентки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам пенсионерки, среди симптомов у нее наблюдалось затрудненное дыхание и сухость во рту.



Сейчас вылечившаяся от COVID-19 пациентка продолжает лечение на дому и готовится к реабилитационным процедурам.

В начале ноября в пресс-службе Минздрава РТ сообщили, что в Нижнекамске из инфекционного госпиталя выписали 90-летнюю пациентку, которая победила пневмонию с поражением легких на 80%.



Татьяна Демина