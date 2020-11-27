В Казани ищут Деда Мороза с отрицательным тестом на COVID-19
В Казани на утренники в детсад начали искать Деда Мороза и Снегурочку со справкой об отсутствии коронавируса и даже на антитела. Объявления появились на сайте бесплатных объявлений «Авито».
На утренники в детский сад в Ново-Савиновском районе приглашают Деда Мороза с опытом. Среди требований к соискателю указано наличие справки об отсутствии COVID-19 и контакта с заболевшим. За одно представление там готовы заплатить 2000 рублей.
Артисты из Казани, предлагающие услуги Деда Мороза и Снегурочки, также указали, что готовы к новым условиям проведения праздника:
«2020 год был непростым для всех нас. Поэтому мы решили подумать о здоровье каждого из нас и подготовились. Сшили маски в цвет костюмов, сдали тест, запаслись антисептиками», — указано в объявлении.
У Дедушки и Снегурочки из соседней Чувашской республики уникальное предложение — справка о наличии антител. Цена за безопасный утренник не указана.
Ранее стало известно, что российский Дед Мороз в этом году не приедет в Казань из-за пандемии.
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