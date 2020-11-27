В Казани ищут Деда Мороза с отрицательным тестом на COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани на утренники в детсад начали искать Деда Мороза и Снегурочку со справкой об отсутствии коронавируса и даже на антитела. Объявления появились на сайте бесплатных объявлений «Авито».

На утренники в детский сад в Ново-Савиновском районе приглашают Деда Мороза с опытом. Среди требований к соискателю указано наличие справки об отсутствии COVID-19 и контакта с заболевшим. За одно представление там готовы заплатить 2000 рублей.

Фото: архив kzn.ru

Артисты из Казани, предлагающие услуги Деда Мороза и Снегурочки, также указали, что готовы к новым условиям проведения праздника:

«2020 год был непростым для всех нас. Поэтому мы решили подумать о здоровье каждого из нас и подготовились. Сшили маски в цвет костюмов, сдали тест, запаслись антисептиками», — указано в объявлении.

У Дедушки и Снегурочки из соседней Чувашской республики уникальное предложение — справка о наличии антител. Цена за безопасный утренник не указана.

Ранее стало известно, что российский Дед Мороз в этом году не приедет в Казань из-за пандемии.



Ольга Плешкова