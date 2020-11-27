Эксперт рассказал, когда в России смогут отменить масочный режим
Отказаться от масочного режима в России смогут лишь после того, как коронавирус превратится в сезонное заболевание. Такую версию выдвинул замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, ношение масок будет обязательным до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет напряженной.
Эксперт также обратил внимание, что сезонное похолодание не оказывает влияния на темпы распространения коронавируса: он «живет не на морозе, а в организме человека».
Напомним, что в Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что масочный режим в Татарстане будет сохранен до конца «классического» подъема заболеваемости ОРВИ, то есть до марта — апреля 2021 года.
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