Россияне смогут бесплатно звонить в ковидные госпитали

Фото: Олег Тихонов (архив)

В декабре и январе операторы связи не будут брать с пользователей деньги за звонки в больницы и госпитали, работающие с коронавирусом. Об это рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он также сообщил, что более 40 регионов согласились, что врачам необходим бесплатный проезд на такси, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила о запуске в России единого номера — 122, по которому можно получить консультацию о COVID-19. Планируется, что позвонив на этот номер, также можно будет вызвать врача или скорую.