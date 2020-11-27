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Рособрнадзор предложил сдавать на ОГЭ только три предмета

15:08, 27.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Рособрнадзор предложил сдавать на ОГЭ только три предмета
Фото: Максим Платонов (архив)

В Рособрнадзоре предложили принимать только три предмета в рамках ОГЭ. Это послабление должно заменить перенос экзаменов из-за коронавируса.

Предполагается, что два экзамена будут обязательными и один по выбору. Глава ведомства Анзор Музаев рассказал, что сейчас идут консультации с министерством просвещения.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех — два обязательных и один по выбору», — передает его слова ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова уже передала этот вопрос на проработку вместе с Роспотребнадзором.

Ранее Рособрнадзор сообщил о переносе сроков итогового сочинения в 11-х классах из-за эпидемической обстановки.

ОбществоОбразованиеМедицина
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