Рособрнадзор предложил сдавать на ОГЭ только три предмета

Фото: Максим Платонов (архив)

В Рособрнадзоре предложили принимать только три предмета в рамках ОГЭ. Это послабление должно заменить перенос экзаменов из-за коронавируса.

Предполагается, что два экзамена будут обязательными и один по выбору. Глава ведомства Анзор Музаев рассказал, что сейчас идут консультации с министерством просвещения.

«Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех — два обязательных и один по выбору», — передает его слова ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова уже передала этот вопрос на проработку вместе с Роспотребнадзором.

Ранее Рособрнадзор сообщил о переносе сроков итогового сочинения в 11-х классах из-за эпидемической обстановки.