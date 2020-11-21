Главное о коронавирусе на 21 ноября: помощь Татарстану от Китая, Дональд Трамп — младший заразился COVID-19

Вузы-нарушители



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 69 новых случаев заражения коронавирусом.



Всего на 21 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 625 случаев инфицирования COVID-19.



Выздоровел за весь период 8 421 человек, в том числе 48 за минувшие сутки. Умерли 128 человек.

В Казани простились с директором татарско-русской школы №80 Вахитовского района Марсом Зиннуровым. Зиннуров работал на этой должности с 1996 года.

Фото: @school80_kzn

В Татарстане от коронавируса умерли два человека. Женщин 64 и 67 лет госпитализировали с пневмонией, у обеих имелись хронические заболевания.

Китайский Гуанчжоу, город-побратим Казани, передал столице Татарстана 50 тыс. масок и 100 термометров. Церемония передачи прошла на территории Генконсульства КНР в Казани.

Стало известно, что митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, умершего от осложнений, вызванных коронавирусом, похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря. Церемония прощания будет транслироваться онлайн.

Казань вошла в список городов России, где риск заразиться коронавирусом ниже среднего.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ посоветовали пользоваться не переполненными автобусами, а личными авто.

Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор по РТ начал проверку соблюдения «антикоронавирусных» требований в вузах. Пока специалисты проверили 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске. Всего выявлено пять вузов-нарушителей.

Бедность из-за коронавируса



За последние сутки в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса, выздоровел 26 021 человек. Таким образом, количество зараженных выросло до 2 064 748 человек, а выздоровевших — до 1 577 435.



Зафиксировано 467 смертей. За весь период от коронавируса в стране умерли 35 778 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 71,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 588 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 474 299 тыс. человек.



В России впервые выявлено более 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки — это новый рекорд.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией. По его словам, люди заболевали вторично в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это «капли в море», доли процента от общего числа переболевших.

В «Москва-Сити» за сокрытие информации о пациентах с подтвержденным анализом на COVID-19 закрыли медицинский центр «Чайка». Выяснилось, что клиника не предоставила в Роспотребнадзор результаты 19 тестов на коронавирус, оказавшихся положительными. В ведомстве считают, что это влечет угрозу распространения инфекции.

Фото: yandex.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек, а глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%.

Рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться еще в течение месяца, считает врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. В частности, это связано с тем, что из-за холодной погоды люди вынуждены дольше находиться в закрытых непроветриваемых помещениях.

Разрешение на экстренное использование вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 57 573 392 человека, 1 372 182 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 910 906). На второй строчке — Индия (9 050 597), на третьей — Бразилия (6 020 164). На четвертом месте Франция (2 160 343), на пятом — Россия (2 023 025, данные не обновлены).



Больше всего смертей зафиксировано в США (254 413). За ними следуют Бразилия (168 613), Индия (132 726), Мексика (100 823) и Великобритания (54 381).



Группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) выяснила, что чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, способным подавлять активность нового коронавируса.

Фото: youtube.com

Меры по борьбе с пандемией коронавируса и восстановление мировой экономики станут основными темами саммита G20, который пройдет 21 и 22 ноября. Из-за пандемии дискуссии лидеров государств «двадцатки» будут организованы в формате видеоконференции.

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19. Ожидается, что процесс обработки запроса в FDA займет несколько недель.

ФРС США согласилась вернуть Минфину неистраченные $455 млрд из фонда борьбы с COVID-19.

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета назвали особенность, из-за которой новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса — SARS-CoV и MERS-CoV. Пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов, поэтому заболевшего пациента необходимо изолировать как можно скорее. В это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.

Фото: Илья Репин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и начальный период пандемии COVID-19. По его словам, за прошедший месяц было зафиксировано больше случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии.

Сын президента США Дональд Трамп — младший заразился новым коронавирусом. Он самоизолировался, симптомов у него пока не обнаружено.

Маргарита Головатенко