В Москве клинику закрыли за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом

В «Москва-Сити» закрыли медицинский центр «Чайка» за сокрытие информации о пациентах с подтвержденным анализом на COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе России.

Выяснилось, что клиника провела 19 тестов на коронавирус, результаты которых оказались положительными. Результаты клиника не предоставила в Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что это влечет угрозу распространения инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Клинику закрыли на срок до 90 суток.



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Ольга Плешкова