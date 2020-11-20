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В Москве клинику закрыли за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом

21:07, 20.11.2020
В Москве клинику закрыли за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В «Москва-Сити» закрыли медицинский центр «Чайка» за сокрытие информации о пациентах с подтвержденным анализом на COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе России.

Выяснилось, что клиника провела 19 тестов на коронавирус, результаты которых оказались положительными. Результаты клиника не предоставила в Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что это влечет угрозу распространения инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Клинику закрыли на срок до 90 суток.

Ранее Башкирия возглавила рейтинг регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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