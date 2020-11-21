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Врач рассказал, кто может повторно заразиться COVID-19

07:59, 21.11.2020
Врач рассказал, кто может повторно заразиться COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией, назвал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — сказал врач.

Если других проблем со здоровьем нет, по словам Болибока, бояться повторного заражения не стоит. После перенесенного COVID-19 повторный контакт с вирусом даже усиливает иммунную систему, но человек какое-то время может быть бессимптомным переносчиком инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Болибок рассказывал о самом тревожном симптоме коронавируса — одышке. По словам врача, наибольшую опасность она представляет при тахикардии.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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