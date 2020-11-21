Митрополита Феофана похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря

Фото: пресс-служба президента РТ

Прощание с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном состоится в 9.00 в понедельник, 23 ноября. Оно пройдет в Благовещенском соборе Казанского кремля.

В память о нем президент Татарстана Рустам Минниханов начал субботнее совещание с минуты молчания.

«За долгие годы своего церковного служения он внес огромный вклад в дело духовного возрождения общества. Татарстан, где владыка служил последние 5 лет, стал для него поистине родным домом», — сказал президент.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне состоялся телефонный разговор Рустама Минниханова с Патриархом Московским и Всея Руси. Решением патриарха митрополит Феофан будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с митрополитом Феофаном будет транслироваться онлайн.