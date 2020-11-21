Митрополита Феофана похоронят на территории Казанского Богородицкого монастыря
Прощание с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном состоится в 9.00 в понедельник, 23 ноября. Оно пройдет в Благовещенском соборе Казанского кремля.
В память о нем президент Татарстана Рустам Минниханов начал субботнее совещание с минуты молчания.
«За долгие годы своего церковного служения он внес огромный вклад в дело духовного возрождения общества. Татарстан, где владыка служил последние 5 лет, стал для него поистине родным домом», — сказал президент.
Накануне состоялся телефонный разговор Рустама Минниханова с Патриархом Московским и Всея Руси. Решением патриарха митрополит Феофан будет похоронен на территории Казанского Богородицкого монастыря.
Ранее сообщалось, что церемония прощания с митрополитом Феофаном будет транслироваться онлайн.Общество Татарстан
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