В Казани умер директор школы №80, госпитализированный с коронавирусной инфекцией

Фото: @school80_kzn

В Казани простились с директором татарско-русской школы №80 Вахитовского района Марсом Зиннуровым. Об это сообщили в «Инстаграм» его коллеги.

Зиннуров работал на посту директора школы с 1996 года.

«Глубоко порядочный, скромный и отзывчивый, бесконечно преданный любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ», — написали о нем коллеги.

В управлении образования Казани «Реальному времени» сообщили, что директор школы находился на больничном со 2 ноября. На скорой помощи он был госпитализирован в РКБ с коронавирусной инфекцией.

Ольга Плешкова