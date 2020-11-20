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Общество

Китайский Гуанчжоу передал Казани 50 тысяч масок

16:24, 20.11.2020 1
Китайский Гуанчжоу передал Казани 50 тысяч масок
Фото: kzn.ru

Китайский Гуанчжоу, город-побратим Казани, передал столице Татарстана 50 тыс. масок и 100 термометров. Мероприятие состоялось на территории Генконсульства КНР в Казани. Груз из масок и термометров стал наиболее крупным из тех, что китайские города отправляли своим побратимам, говорится на сайте мэрии Казани.

Маски передали Комитету по делам детей и молодежи для волонтеров штаба взаимопомощи «Мы вместе». Они доставляют продукты питания и лекарства одиноко проживающим людям старше 60 лет, находящимся на самоизоляции или тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Также волонтеры начинают доставлять бесплатные лекарства от коронавируса для больных на дому.

Фото: kzn.ru

Термометры направили в Управление образования Казани, для городских школ и детских садов.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    по 120 р.за штуку нам продадут.
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