Китайский Гуанчжоу передал Казани 50 тысяч масок

Китайский Гуанчжоу, город-побратим Казани, передал столице Татарстана 50 тыс. масок и 100 термометров. Мероприятие состоялось на территории Генконсульства КНР в Казани. Груз из масок и термометров стал наиболее крупным из тех, что китайские города отправляли своим побратимам, говорится на сайте мэрии Казани.

Маски передали Комитету по делам детей и молодежи для волонтеров штаба взаимопомощи «Мы вместе». Они доставляют продукты питания и лекарства одиноко проживающим людям старше 60 лет, находящимся на самоизоляции или тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Также волонтеры начинают доставлять бесплатные лекарства от коронавируса для больных на дому.



Фото: kzn.ru

Термометры направили в Управление образования Казани, для городских школ и детских садов.